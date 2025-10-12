Доллар ждет крах? Курсы валют сегодня, 12 октября, что с евро и юанем

Эксперты дали прогноз по динамике пары USD/RUB. Каковы перспективы, правда ли доллар ждет крах, каков курс валют сегодня, 12 октября, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 12 октября

Банк России установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 11–13 октября, на уровне 81,1898 рубля против прежнего — 81,4103 рубля. Таким образом, доллар потерял 22,05 копейки.

На международном валютном рынке Forex торги в выходные не проводятся. На момент закрытия в пятницу, 10 октября, доллар продавался за 81,625 рубля, прибавляя 0,45 (0,55%).

Что с евро и юанем в воскресенье, 12 октября

Регулятор установил курс евро на уровне 94,0491 рубля. В пятницу, 10 октября, европейская валюта была на отметке 94,703 рубля и потеряла 65,39 копейки. На Forex под закрытие торгов евро уходил за 94,848 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,973 (1,04%).

Актуальный курс юаня по ЦБ составляет 1,3626 рубля. Ранее регулятор держал валюту на отметке 11,3642 рубля. Так, юань потерял 0,16 копейки. На международном валютном рынке «китаец» уходил в пятницу за 11,4396 рубля, прибавляя 0,0521 (0,46%).

Правда ли доллар ждет крах, прогнозы

Председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов заявил, что сейчас одной из главных причин, способствующих укреплению рубля, является стабильная ценовая конъюнктура на экспорт.

«Высокие мировые цены на нефть и газ обеспечивают приток валюты в страну, что положительно сказывается на курсе национальной валюты. Кроме того, режим контроля капитала, введенный в ответ на внешние санкции, создает дополнительные барьеры для вывода капитала, что также поддерживает рубль», — заявил эксперт.

Диашов добавил, что политика государства играет важную роль в поддержании курса рубля и в текущих условиях российские власти, вероятно, не заинтересованы в резком падении национальной валюты.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников не исключил, что курс доллара к концу 2025 года может вырасти до 92 рублей, но серьезных скачков до 100 рублей не прогнозируется.

«В ближайшее время рубль, вероятнее всего, будет слабеть, но достаточно плавно. Главный фактор этого — неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса: экспорт сейчас притормаживает, а импорт будет расти. Однако есть спрос на российскую нефть, и это все же продолжит держать ситуацию на нейтральном уровне, не давая курсу дойти до отметки выше 92 рублей за доллар. Еще может ускорить падение рубля резкое снижение ключевой ставки», — сообщал он.

Генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» консультант по стратегическому и антикризисному управлению Олеся Бережная считает, что до конца года доллар может вырасти до 100 рублей.

«Учитывая всю совокупность факторов — и структурные проблемы экономики, и потенциальное стимулирование через снижение ставок, можно сделать прогноз, что валютная пара доллар/рубль может дойти до уровня 100 рублей до конца года. Это будет не катастрофой, а скорее отражением новой экономической реальности, где рубль находит свой баланс в условиях перезагрузки экономической модели и перехода к фазе роста, подпитываемого внутренними резервами и доступными кредитными ресурсами», — отметила она.

Российская валюта продолжает находить поддержку в ослаблении доллара, приемлемых для экономики нефтяных ценах, а также в вероятной паузе в цикле снижения ключевой ставки ЦБ, заявила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. Инвесторы сохраняют интерес к рублевым инструментам, поэтому свежая макроэкономическая статистика не мешает российской валюте оставаться сильной. Эксперт допустила, что в октябре возможно смещение торгов в диапазон 79–82 рубля за доллар, для юаня ближними торговыми рамками в октябре выступит диапазон 11–11,7 рубля.

