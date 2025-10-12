Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

Иногда самые простые продукты, которые почти всегда есть под рукой, могут превратиться в нечто невероятно вкусное и уютное. Именно так и получаются эти хрустящие яблочные подушечки — мини-пирожки, которые буквально тают во рту. Для их приготовления нужна всего пара яблок и горстка муки, но результат превосходит все ожидания. Они напоминают одновременно и тонкие чебуреки, и нежные пирожки, и даже имеют что-то общее со штруделем. Их прелесть в контрасте — золотистая, по-настоящему хрустящая корочка и сочная, нежная яблочная начинка внутри, которая идеально сочетается с чашкой ароматного чая или кофе. Это тот самый десерт, который готовится быстро, а запоминается надолго.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних яблока, 1,5 стакана муки, 100 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки сахара, щепотка соли и немного растительного масла для жарки. Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Если не любите слишком кислую начинку, можно добавить к яблокам щепотку корицы. Масло порубите ножом с мукой и щепоткой соли в мелкую крошку. Добавьте к мучной крошке 2--3 столовые ложки холодной воды и быстро замесите упругое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Разделите тесто на 8--10 небольших шариков. Каждый шарик раскатайте в тонкую лепешку. На одну половинку лепешки выложите чайную ложку яблочной начинки, смешанной с сахаром. Накройте начинку второй половинкой теста и плотно защипните края, можно даже немного пройтись по ним вилкой. Разогрейте на сковороде растительное масло. Обжаривайте подушечки на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Готовые подушечки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте их теплыми, посыпав сахарной пудрой.

