Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 10:00

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда самые простые продукты, которые почти всегда есть под рукой, могут превратиться в нечто невероятно вкусное и уютное. Именно так и получаются эти хрустящие яблочные подушечки — мини-пирожки, которые буквально тают во рту. Для их приготовления нужна всего пара яблок и горстка муки, но результат превосходит все ожидания. Они напоминают одновременно и тонкие чебуреки, и нежные пирожки, и даже имеют что-то общее со штруделем. Их прелесть в контрасте — золотистая, по-настоящему хрустящая корочка и сочная, нежная яблочная начинка внутри, которая идеально сочетается с чашкой ароматного чая или кофе. Это тот самый десерт, который готовится быстро, а запоминается надолго.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних яблока, 1,5 стакана муки, 100 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки сахара, щепотка соли и немного растительного масла для жарки. Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Если не любите слишком кислую начинку, можно добавить к яблокам щепотку корицы. Масло порубите ножом с мукой и щепоткой соли в мелкую крошку. Добавьте к мучной крошке 2--3 столовые ложки холодной воды и быстро замесите упругое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Разделите тесто на 8--10 небольших шариков. Каждый шарик раскатайте в тонкую лепешку. На одну половинку лепешки выложите чайную ложку яблочной начинки, смешанной с сахаром. Накройте начинку второй половинкой теста и плотно защипните края, можно даже немного пройтись по ним вилкой. Разогрейте на сковороде растительное масло. Обжаривайте подушечки на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Готовые подушечки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте их теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Это суфле с яблоками намного вкуснее оладий и пончиков: нежное и пышное
Общество
Это суфле с яблоками намного вкуснее оладий и пончиков: нежное и пышное
Яблочный пирог со штрейзелем: хрустящая крошка и нежная начинка
Общество
Яблочный пирог со штрейзелем: хрустящая крошка и нежная начинка
Полезный десерт с творогом, хурмой и черносливом — идеальный перекус
Семья и жизнь
Полезный десерт с творогом, хурмой и черносливом — идеальный перекус
Горячий молочный пирог! Необычный рецепт на горячем молоке! Вы будете в восторге — рецепт-находка!
Общество
Горячий молочный пирог! Необычный рецепт на горячем молоке! Вы будете в восторге — рецепт-находка!
Рецепт подсмотрела у турецкого повара! Курдан-кебаб — очень вкусное и простое блюдо на ужин
Общество
Рецепт подсмотрела у турецкого повара! Курдан-кебаб — очень вкусное и простое блюдо на ужин
яблоки
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве на Дмитровском шоссе произошла авария
Солнце выбросило протуберанец совершенно неадекватных размеров
ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом
В Польше высказали свое отношение к конфликту с Россией
Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ
Стало известно количеств жертв взрыва на американском заводе взрывчатки
Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?
Бойцы ВСУ решились на отважный шаг и были убиты своими же
В одном из крупных городов Украины повреждены объекты энергетики
Любимцы Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
В районе украинского города поврежден энергообъект
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах
В МО Израиля назвали главную задачу после возвращения заложников
Зеленский рассмешил Запад заявлением о ПВО
Мужчина справил нужду на алтарь Святого Петра в Ватикане и попал на видео
Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026
Запеченный батат в духовке: идеальный гарнир за 30 минут
«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.