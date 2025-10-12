Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 12:52

Стало известно, жители каких стран перерабатывают меньше всего

Россия вошла в тройку европейских стран с наименьшим числом переработок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия вошла в тройку европейских стран с наименьшим числом работников, регулярно задерживающихся на работе, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата, Росстата и Международной организации труда. Согласно исследованию, только 0,8% россиян работают более 50 часов в неделю.

Меньший показатель зафиксирован лишь в Болгарии (0,6%), такой же результат, как у России, — в Северной Македонии. В десятку стран с минимальными переработками также вошли Белоруссия (1,4%), Латвия (2,6%), Венгрия (2,8%), Румыния (2,9%), Молдавия (3,8%), Хорватия (4,1%) и Германия (4,4%).

Антилидером рейтинга стала Турция, где четверть занятого населения (25%) работает сверхурочно. Высокие показатели переработок также в Сербии (23,4%), Исландии (12,9%) и Греции (12,4%). Исследование охватило 41 европейскую страну с учетом данных на второй квартал 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о вытеснении людей роботами с рынка труда. По словам парламентария, которые передает корреспондент NEWS.ru, в стране с каждым годом растет дефицит рабочих кадров.

Россия
переработки
сотрудники
рейтинги
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи борются за жизнь попавшего под удар ВСУ россиянина
Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине
Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ
Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk
В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне
Врач назвала необычный признак скрытой депрессии
В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру
Россиян заставят ходить на работу с жаром в 39 градусов
Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО
Биометрическая система будет контролировать въезд украинцев в Европу
Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления
В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России
В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в двух регионах России
Ушаков указал на важную деталь в урегулировании на Украине
Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.