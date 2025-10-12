Стало известно, жители каких стран перерабатывают меньше всего Россия вошла в тройку европейских стран с наименьшим числом переработок

Россия вошла в тройку европейских стран с наименьшим числом работников, регулярно задерживающихся на работе, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата, Росстата и Международной организации труда. Согласно исследованию, только 0,8% россиян работают более 50 часов в неделю.

Меньший показатель зафиксирован лишь в Болгарии (0,6%), такой же результат, как у России, — в Северной Македонии. В десятку стран с минимальными переработками также вошли Белоруссия (1,4%), Латвия (2,6%), Венгрия (2,8%), Румыния (2,9%), Молдавия (3,8%), Хорватия (4,1%) и Германия (4,4%).

Антилидером рейтинга стала Турция, где четверть занятого населения (25%) работает сверхурочно. Высокие показатели переработок также в Сербии (23,4%), Исландии (12,9%) и Греции (12,4%). Исследование охватило 41 европейскую страну с учетом данных на второй квартал 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о вытеснении людей роботами с рынка труда. По словам парламентария, которые передает корреспондент NEWS.ru, в стране с каждым годом растет дефицит рабочих кадров.