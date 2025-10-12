Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 12:40

В Свердловской области временно перестанут работать телевизоры

С 13 по 19 октября в Свердловской области временно пропадет телерадиосигнал

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В период с 13 по 19 октября в Свердловской области будет наблюдаться временное прекращение трансляции телерадиосигнала, сообщили на сайте российской телевизионной и радиовещательной сети. Это связано с тем, что на радиотелевизионных станциях будут проводиться профилактические мероприятия с временным отключением оборудования.

13 октября с 08:00 до 14:00 мск в Бисерти, Нижних Салдах, Пышме возможно прекращение работы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресения», «Маруси ФМ». В Ирбите, Михайловском, Ис, Кочневском отключат РТРС-1, РТРС-2, «Волну ФМ».

Наибольшее количество отключений ожидается 15 октября. В городах Качканар и Лосиный с 08:00 до 14:00 могут прекратиться трансляции РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресения» и «Волны ФМ». В Камышлове и селе Средний Бугалыш с 09:00 до 15:00 будут недоступны эти же программы, а также радиостанция «Воскресение».

16 октября с 08:00 до 14:00 в Новоуральске, Нижней Туре и Зайково отключат РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение», «Волну ФМ» и «Радио Благодать». В Савиново с 09:00 до 15:00 прекратят вещание РТРС-1 и РТРС-2.

Ранее в Свердловской области уже отключали теле- и радиосигнал для профилактики передающих станций. Под отключение попали два цифровых мультиплекса.

