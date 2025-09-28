Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 09:09

Телевидение и радио отключат в российском регионе в начале октября

Телевидение и радио отключат в Свердловской области с 1 по 3 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 по 3 октября в Свердловской области ожидаются отключения теле- и радиосигнала, пишет E1.RU со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть. В компании сообщили, что на это время запланированы профилактические и другие виды работ на передающих станциях.

При неблагоприятной погоде график может быть изменен — запланированные мероприятия перенесут или вовсе отменят. Под временное отключение подпадут два цифровых мультиплекса.

В РТРС-1 входят такие федеральные каналы, как «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Россия К», «Россия 1», Первый, «Россия 24», «МАТЧ!», НТВ и «Петербург — 5-й канал». Во второй мультиплекс — РТРС-2 — включены «Домашний», «Спас», «Муз ТВ», ТНТ, «Пятница», ТВ-3, СТС, «Звезда», «МИР» и РЕН ТВ.

В ряде районов Камчатки 26 сентября замедлился интернет из-за обрыва волоконно-оптической линии связи. Участок Атласово — Эссо, где произошло повреждение кабеля, переводили на резервный канал связи.

До этого в Башкирии вводили временные ограничения на работу мобильного интернета. Причиной принятых мер стала необходимость обеспечения безопасности после атаки беспилотников на промышленный объект.

