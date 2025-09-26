Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 11:03

В одном из российских регионов замедлился интернет

На Камчатке замедлился интернет из-за обрыва волоконно-оптической линии связи

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Интернет в ряде районов Камчатки замедлился из-за обрыва волоконно-оптической линии связи, сообщила пресс-служба регионального Министерства цифрового развития в своем Telegram-канале. Участок Атласово — Эссо, где произошло повреждение кабеля, перевели на резервный канал связи. На месте работает ремонтная бригада.

В следующих районах возможно замедление интернета: в Тигильском, Быстринском, Карагинском округах и селе Вывенка, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство планирует еженедельно обновлять списки интернет-ресурсов, доступных россиянам в условиях ограничений мобильной связи. Эти перечни, известные как белые списки, составляются на основе рейтинга наиболее популярных российских интернет-ресурсов.

Шадаев также сообщил, что Минцифры и Минобороны РФ обсудят возможность использования «золотого диапазона» для 5G. «Золотой диапазон» — это полоса 3,4–3,8 ГГц, она считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных. Сейчас он занят большим количеством пользователей. Вопрос высвобождения диапазона для 5G обсуждается уже долгое время.

