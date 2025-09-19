В России могут высвободить «золотой диапазон» для сетей 5G

В России могут высвободить «золотой диапазон» для сетей 5G Минцифры РФ может высвободить лучший скоростной диапазон для сетей 5G

Минцифры и Минобороны РФ обсудят возможность использования «золотого диапазона» для 5G, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в ходе форума Kazan Digital Week 2025. «Золотой диапазон» — это полоса 3,4–3,8 ГГц, она считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных.

Принято решение о создании рабочей группы, — рассказал Шадаев, уточнив, что работа ведется по поручению президента.

Сейчас упомянутый диапазон занят большим количеством пользователей. Вопрос его высвобождения для 5G обсуждается уже долгое время. По словам главы Минцифры, до конца года рабочая группа проработает условия конверсии и подсчитает все затраты на это.

Аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России пройдет до конца 2025 года. Начальная цена лотов — 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей. Победители торгов возьмут на себя обязательства по установке станций и обеспечению связью городов с населением более одного миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в России может появиться свой аналог системы Starlink. Директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что отечественные пользователи скоро получат такие же терминалы спутниковой связи.