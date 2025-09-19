«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 09:48

В России могут высвободить «золотой диапазон» для сетей 5G

Минцифры РФ может высвободить лучший скоростной диапазон для сетей 5G

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Минцифры и Минобороны РФ обсудят возможность использования «золотого диапазона» для 5G, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в ходе форума Kazan Digital Week 2025. «Золотой диапазон» — это полоса 3,4–3,8 ГГц, она считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных.

Принято решение о создании рабочей группы, — рассказал Шадаев, уточнив, что работа ведется по поручению президента.

Сейчас упомянутый диапазон занят большим количеством пользователей. Вопрос его высвобождения для 5G обсуждается уже долгое время. По словам главы Минцифры, до конца года рабочая группа проработает условия конверсии и подсчитает все затраты на это.

Аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России пройдет до конца 2025 года. Начальная цена лотов — 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей. Победители торгов возьмут на себя обязательства по установке станций и обеспечению связью городов с населением более одного миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в России может появиться свой аналог системы Starlink. Директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что отечественные пользователи скоро получат такие же терминалы спутниковой связи.

Минцифры
Минобороны
мобильный интернет
связь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.