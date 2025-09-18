Жители российского региона пожаловались на проблемы с интернетом

В Башкирии введены временные ограничения на работу мобильного интернета, сообщает Telegram-канал «Башкирия Online». Причиной принятых мер стала необходимость обеспечения безопасности после атаки беспилотников на промышленный объект.

Инцидент произошел на предприятии «Газпром нефтехим Салават», которое подверглось атаке двух дронов. Утверждается, что в связи с этим операторам связи было предписано ограничить работу сетей мобильной передачи данных на территории региона.

Как пояснял секретарь регионального Совбеза Валерий Олейник, подобные меры являются стандартной практикой противодействия террористическим угрозам. Временные перебои или замедление скорости интернета позволяют повысить уровень безопасности в критических ситуациях.

Ранее силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в восьми муниципалитетах Ростовской области. По словам губернатора Юрия Слюсаря, дроны уничтожили над Новошахтинском, Белой Калитвой и другими районами. Возгорание травы на месте падения обломков оперативно ликвидировали. Обошлось без жертв и разрушений.