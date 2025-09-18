Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 14:11

Жители российского региона пожаловались на проблемы с интернетом

В Башкирии временно ограничили мобильный интернет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии введены временные ограничения на работу мобильного интернета, сообщает Telegram-канал «Башкирия Online». Причиной принятых мер стала необходимость обеспечения безопасности после атаки беспилотников на промышленный объект.

Инцидент произошел на предприятии «Газпром нефтехим Салават», которое подверглось атаке двух дронов. Утверждается, что в связи с этим операторам связи было предписано ограничить работу сетей мобильной передачи данных на территории региона.

Как пояснял секретарь регионального Совбеза Валерий Олейник, подобные меры являются стандартной практикой противодействия террористическим угрозам. Временные перебои или замедление скорости интернета позволяют повысить уровень безопасности в критических ситуациях.

Ранее силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в восьми муниципалитетах Ростовской области. По словам губернатора Юрия Слюсаря, дроны уничтожили над Новошахтинском, Белой Калитвой и другими районами. Возгорание травы на месте падения обломков оперативно ликвидировали. Обошлось без жертв и разрушений.

Россия
Башкирия
интернет
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.