12 октября 2025 в 12:54

В Норвегии отреагировали на разгромную победу над Израилем

Холанд назвал фантастикой победу над Израилем в отборе чемпионата мира

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global look press

Форвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал фантастикой разгромную победу над сборной Израиля (5:0) в квалификационном матче чемпионата мира 2026 года. В интервью норвежскому телеканалу NV2 он отметил, что команда проделала «фантастическую работу». Сам Холанд оформил хет-трик в этой встрече.

Это было потрясающе, просто фантастика. Мы все ближе к чемпионату мира. У нас команда с качеством. Мы знаем, что делать, и понимаем, что значит играть на «Уллеволе». Мы снова проделали фантастическую работу, — поделился Холанд.

Благодаря этой победе норвежская сборная укрепила свое первое место в группе I, набрав 18 очков в шести матчах и опережая Италию и Израиль на девять очков. При этом у итальянской команды остаются две игры в запасе. Холанд подчеркнул, что сейчас главный фокус команды сосредоточен на победе в следующем матче.

До этого сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче. Встреча состоялась на волгоградской арене при полных трибунах и завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. Матч на «Волгоград Арене» собрал 42 387 зрителей.

