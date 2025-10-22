В РФ анонсировали ответные меры против рыбопромысловых судов Норвегии

Россия готовит ответные меры в отношении норвежских рыболовецких судов, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Поводом послужил запрет Осло двум компаниям из РФ заниматься промыслом в своей исключительной экономической зоне, передает ТАСС.

Готовим уже ответные меры, которые объявим норвежской стороне своевременно. Пока наши дальнейшие переговоры стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены, и в том числе о проведении смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которую нам необходимо провести для того, чтобы распределить объем на следующий год, — заявил Шестаков.

Он отметил, что текущая ситуация пока не сказывается на рыбных запасах. Глава Росрыболовства пояснил, что в этом году они работают в соответствии с договоренностями, достигнутыми в 2024-м, поэтому до конца года события развиваются так, как и предполагалось. Также он отметил, что незаконные действия Норвегии в полной мере начнут влиять на ситуацию только с 2026 года.

Ранее сообщалось, что в сентябре Россия значительно увеличила поставки морепродуктов в Южную Корею. Страна впервые за полтора года стала лидером среди экспортеров морепродуктов в Южную Корею, обогнав других ключевых поставщиков. Общая стоимость поставок достигла $104,9 млн (8,3 млрд рублей), а объемы возросли в 1,5 раза по сравнению с предыдущими месяцами.