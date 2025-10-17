Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 15:17

Россия стала рекордсменом по поставкам морепродуктов в одну страну

Россия нарастила экспорт морепродуктов в Южную Корею до рекордного уровня

Вылов мидий на ферме по выращиванию и производству моллюсков в Крыму Вылов мидий на ферме по выращиванию и производству моллюсков в Крыму Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Россия в сентябре нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею до рекордного уровня с декабря 2023 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы. Это позволило стране впервые за полтора года стать лидером среди экспортеров.

Общая стоимость поставок составила $104,9 млн (8,3 млрд рублей), говорится в материале. Объемы поставок за месяц возросли в 1,5 раза, а годовой показатель увеличился почти на 28%. Вслед за Россией в списке основных поставщиков расположились Китай, Вьетнам, Норвегия и США.

Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк заявил об экспорте примерно 400 тыс. тонн зерна местными аграриями в 2025 году. Глава ведомства подчеркнул, что внешние поставки приносят значительный доход производителям и стимулируют развитие портовой инфраструктуры.

Кроме того, статистическая служба ЕС сообщила, что государства Европейского союза в августе увеличили почти в два раза закупки российских удобрений, несмотря на действующие таможенные тарифы. Общая стоимость ввезенной аграрной продукции достигла €79 млн (7,2 млрд рублей), тогда как в июле этот показатель едва превысил €43 млн (3,9 млрд рублей).

морепродукты
Россия
Южная Корея
экспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Каждый пятый рубль региональных доходов придется на столицу
Россиянам рассказали, как нельзя хранить картофель
В США рассказали о новом иске Трампа против известного издания
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.