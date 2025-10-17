Вылов мидий на ферме по выращиванию и производству моллюсков в Крыму

Россия стала рекордсменом по поставкам морепродуктов в одну страну Россия нарастила экспорт морепродуктов в Южную Корею до рекордного уровня

Россия в сентябре нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею до рекордного уровня с декабря 2023 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы. Это позволило стране впервые за полтора года стать лидером среди экспортеров.

Общая стоимость поставок составила $104,9 млн (8,3 млрд рублей), говорится в материале. Объемы поставок за месяц возросли в 1,5 раза, а годовой показатель увеличился почти на 28%. Вслед за Россией в списке основных поставщиков расположились Китай, Вьетнам, Норвегия и США.

Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк заявил об экспорте примерно 400 тыс. тонн зерна местными аграриями в 2025 году. Глава ведомства подчеркнул, что внешние поставки приносят значительный доход производителям и стимулируют развитие портовой инфраструктуры.

Кроме того, статистическая служба ЕС сообщила, что государства Европейского союза в августе увеличили почти в два раза закупки российских удобрений, несмотря на действующие таможенные тарифы. Общая стоимость ввезенной аграрной продукции достигла €79 млн (7,2 млрд рублей), тогда как в июле этот показатель едва превысил €43 млн (3,9 млрд рублей).