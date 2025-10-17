Евросоюз нарастил поставки удобрений из России, несмотря на пошлины Евросоюз нарастил импорт удобрений из России до €79 млн

Страны — участницы Европейского союза в августе нарастили импорт удобрений из России практически вдвое, несмотря на введенные пошлины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. В частности, в регион ввезли российской продукции на €79 млн. При этом месяцем ранее показатель составил лишь €43,5 млн.

Согласно публикации, главным импортером российских удобрений по-прежнему является Польша. Ее закупки остались на прежнем уровне, а именно — на сумму €24,5 млн. При этом Словения демонстрирует сильнейший рост импорта. По сравнению с июлем поставки выросли в 2,1 тыс. раз, до €17,6 млн.

В июле Евросоюз ввел специальный тариф в €40 на поставку тонны азотных удобрений и €45 — для тонны смешанных удобрений. При этом на тот момент уже действовали пошлины на импорт удобрений из России в размере 6,5%.

