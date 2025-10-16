Экономист оценил шансы США ввести пошлины в 500% против Китая Экономист Остапкович: США невыгодно вводить пошлины в 500% против Китая

США вряд ли введут пошлины в 500% против Китая, поскольку это невыгодно для американцев, заявил НСН экономист Георгий Остапкович. Он отметил, что Штаты серьезно зависят от китайских товаров народного потребления. Это вынудит их найти компромисс.

Политическая риторика всегда строится на предварительных отказах и на путанице ситуации, а потом в конце концов люди садятся и договариваются. Пошлины 500% — это фактически запретительный вариант, никто торговать с такими пошлинами не будет, это невыгодно. Пока это все пугалки, страшилки, — отметил Остапкович.

Он отметил, что США, хоть и угрожали России санкциями, пока до сих пор не ввели ограничения. Эксперт добавил, что глава Белого дома прекрасно понимает, что от торговой войны США с Китаем может пострадать весь мир.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен создать фонд помощи Украине за счет доходов от пошлин против КНР. Речь идет о тарифах в размере 500% на китайские товары.