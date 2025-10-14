Стало известно, сколько зерна отправили на экспорт из Крыма Министр Кратюк: Крым в этом году отправил на экспорт 400 тысяч тонн зерна

Крымские фермеры в 2025 году отправили на экспорт около 400 тысяч тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк. По его словам, которые передает «Крым 24», продажа зерна за границу приносит значительную прибыль местным сельхозпроизводителям и стимулирует развитие портов.

Это очень важно, потому что для нас открытие работы на экспорт — это всегда праздник, — сказал Кратюк.

Он сообщил, что в этом году зерно отправили в несколько иностранных государств, среди которых Оман, Ливия, Египет и Алжир. Также он упомянул, что зарубежные покупатели высоко ценят качество крымского зерна, поскольку его использование повышает свойства готовой продукции. К примеру, даже небольшая добавка крымского зерна в общие партии делает муку более качественной.

Ранее сообщалось, что Объединенная судостроительная корпорация и «Росагролизинг» согласовали подход к созданию балкерного флота для экспорта зерна. Отмечалось, что первые 10 судов решено строить в Китае из соображений экономии средств.