Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 09:54

В России объяснили решение строить суда для экспорта зерна в Китае

«Коммерсант»: ОСК заказала суда для экспорта зерна в Китае ради экономии средств

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано с использованием инструментов генеративного ИИ

Объединенная судостроительная корпорация и «Росагролизинг» согласовали подход к созданию балкерного флота для экспорта зерна, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ. Отмечается, что первые 10 судов решено строить в Китае из соображений экономии средств.

Так, по оценке ОСК, работы на российских верфях обойдутся в 13,9 млрд рублей за головное судно, 12,5 млрд рублей — за серийный Handysize и 16,5 млрд — за Supramax. При этом в Китае эти крупнотоннажные суда стоят 3,5 млрд и 4,2 млрд рублей соответственно.

В корпорации предположили, что при условии модернизации ряда верфей головное судно в России можно построить за 2,5 года. В то же время подрядчику, которого нашел «Росагролизинг», для создания первых 10 судов понадобится от одного года до полутора лет, выполнить контракт он готов за $40 млн (3,2 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что в России уже собрано почти 75 млн тонн зерна нового урожая. Этот показатель на 1,6 млн тонн больше, чем за тот же период 2024 года. По данным Минсельхоза, уборочная кампания приближается к золотой середине, и в целом урожайность зерновых в стране прибавила 5,5%.

суда
Китай
Россия
зерно
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как не попасться на удочку лжеоператоров сотовой связи
Родителей предупредили, почему опасно делать ребенка смыслом жизни
Ситуация в аэропортах РФ 18 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Сырский признал проблемы ВСУ и назвал самое сложное направление
В «Ростехе» раскрыли преимущества тандема Су-35С и Су-34
Минфин России призвали отменить штрафы за ряд налоговых нарушений
Пушилин раскрыл ситуацию на фронте в районе Родинского и Белицкого
Стало известно, что грозит работодателю за увольнение предпенсионера
Заведи ее нежно: как правильно прикурить машину зимой и летом
Организатора БДСМ-вечеринок осудили за фото девушек у креста
В ВСУ решили дать отпор ВС России полчищами боевых роботов
Утро мирных жителей в приграничье началось с новых ударов ВСУ
В России назревает распродажа подержанных иномарок
Турист загадочно исчез у «домика молочника», где каждый год пропадают люди
Биолог рассказала, можно ли заразиться сальмонеллезом от магазинных яиц
Дерматолог дала советы, как просто снять симптомы аллергии
Стало известно о действиях ВСУ на границе с Курской областью
МИД Китая обратил внимание на улучшение отношений России и США
Россиянка два года пыталась отправиться на СВО
В ВС России раскрыли, как ВСУ уничтожают собственных бойцов в Искре
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.