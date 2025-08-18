В России объяснили решение строить суда для экспорта зерна в Китае «Коммерсант»: ОСК заказала суда для экспорта зерна в Китае ради экономии средств

Объединенная судостроительная корпорация и «Росагролизинг» согласовали подход к созданию балкерного флота для экспорта зерна, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ. Отмечается, что первые 10 судов решено строить в Китае из соображений экономии средств.

Так, по оценке ОСК, работы на российских верфях обойдутся в 13,9 млрд рублей за головное судно, 12,5 млрд рублей — за серийный Handysize и 16,5 млрд — за Supramax. При этом в Китае эти крупнотоннажные суда стоят 3,5 млрд и 4,2 млрд рублей соответственно.

В корпорации предположили, что при условии модернизации ряда верфей головное судно в России можно построить за 2,5 года. В то же время подрядчику, которого нашел «Росагролизинг», для создания первых 10 судов понадобится от одного года до полутора лет, выполнить контракт он готов за $40 млн (3,2 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что в России уже собрано почти 75 млн тонн зерна нового урожая. Этот показатель на 1,6 млн тонн больше, чем за тот же период 2024 года. По данным Минсельхоза, уборочная кампания приближается к золотой середине, и в целом урожайность зерновых в стране прибавила 5,5%.