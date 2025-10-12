Ушаков раскрыл, прекращены ли контакты с США Ушаков сообщил о продолжении контактов с американскими коллегами

Контакты с американскими коллегами продолжаются, работа идет, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, в будущем результаты этого общения станут более заметными.

Они продолжаются. Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи, они, может быть, незаметны, но рано или поздно будут заметны. Работа идет, — отметил он.

До этого специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что диалог России с администрацией президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске. По его словам, слухи о якобы ослаблении влияния спецпосланника хозяина Белого дома Стива Уиткоффа в американском правительстве оказались полностью несостоятельными.

