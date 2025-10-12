Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ушаков раскрыл, прекращены ли контакты с США

Ушаков сообщил о продолжении контактов с американскими коллегами

Контакты с американскими коллегами продолжаются, работа идет, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, в будущем результаты этого общения станут более заметными.

Они продолжаются. Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи, они, может быть, незаметны, но рано или поздно будут заметны. Работа идет, — отметил он.

До этого специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что диалог России с администрацией президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске. По его словам, слухи о якобы ослаблении влияния спецпосланника хозяина Белого дома Стива Уиткоффа в американском правительстве оказались полностью несостоятельными.

Ранее команда президента США Дональда Трампа опубликовала видеоролик с участием лидера. На видео, опубликованном в TikTok и Instagram (деятельность в РФ запрещена), 79-летний глава Белого дома и его внучка Кай играют в гольф под трек рэпера Скриптонита «Не расслабляйся» на русском языке.

