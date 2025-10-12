Полезный десерт с творогом, хурмой и черносливом — идеальный перекус

Для приготовления лакомства вам понадобятся творог (250 г), хурма (1 шт.), чернослив (100 г), сахар или мед (по вкусу) и молотая корица (по вкусу).
Творог протираем через небольшое сито до однородной структуры. В получившуюся массу тщательно вмешиваем подсластитель.
Фрукт промываем, хорошенько протираем и нарезаем ломтиками или брусками. Сухофрукты промываем под водой, просушиваем и нарезаем на мелкие части. Берем прозрачные креманки или стаканы и поочередно помещаем:
- подслащенный творог;
- хурму;
- чернослив.
Слои чередуем до заполнения посуды. Верхушку лакомства припудриваем корицей, которая придаст блюду особый аромат и тонкий вкус.
