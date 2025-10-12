Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 09:45

Полезный десерт с творогом, хурмой и черносливом — идеальный перекус

Полезный десерт с творогом, хурмой и черносливом Полезный десерт с творогом, хурмой и черносливом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для приготовления лакомства вам понадобятся творог (250 г), хурма (1 шт.), чернослив (100 г), сахар или мед (по вкусу) и молотая корица (по вкусу).

Творог протираем через небольшое сито до однородной структуры. В получившуюся массу тщательно вмешиваем подсластитель.

Фрукт промываем, хорошенько протираем и нарезаем ломтиками или брусками. Сухофрукты промываем под водой, просушиваем и нарезаем на мелкие части. Берем прозрачные креманки или стаканы и поочередно помещаем:

  • подслащенный творог;
  • хурму;
  • чернослив.

Слои чередуем до заполнения посуды. Верхушку лакомства припудриваем корицей, которая придаст блюду особый аромат и тонкий вкус.

Ранее мы поделились рецептом шарлотки, которая всегда получается очень вкусной.

осень
фрукты
хурма
рецепты
творог
десерты
перекус
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солнце выбросило протуберанец совершенно неадекватных размеров
ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом
В Польше высказали свое отношение к конфликту с Россией
Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ
Стало известно количеств жертв взрыва на американском заводе взрывчатки
Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?
Бойцы ВСУ решились на отважный шаг и были убиты своими же
В одном из крупных городов Украины повреждены объекты энергетики
Любимцы Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
В районе украинского города поврежден энергообъект
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах
В МО Израиля назвали главную задачу после возвращения заложников
Зеленский рассмешил Запад заявлением о ПВО
Мужчина справил нужду на алтарь Святого Петра в Ватикане и попал на видео
Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026
Запеченный батат в духовке: идеальный гарнир за 30 минут
«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой
На Западе раскрыли роль США в ударах по энергоинфраструктуре России
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.