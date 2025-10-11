Творожные слойки из лаваша: завтрак за 10 минут к утреннему кофе или чаю

Творожные слойки из лаваша — это идеальный быстрый завтрак, который готовится за 10 минут и поражает своим нежным вкусом. Эти слойки хороши как горячими, так и холодными — они идеально подходят к утреннему кофе или чаю.

Рецепт: смешайте 250 г творога с 2 ст. л. сахара, ванилином и 1 яйцом до однородной консистенции. Разрежьте тонкий лаваш на квадраты, на каждый выложите творожную начинку, сверните рулетиками. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 200°C 10–15 минут до золотистого цвета.

Вкус получается восхитительным: хрустящие слои лаваша контрастируют с нежной творожной начинкой, которая приобретает кремовую текстуру. Приготовьте эти творожные слойки — и вы получите вкусный и сытный завтрак без лишних хлопот! Рецепт легко дополнить изюмом, курагой или корицей.

