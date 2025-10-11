Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 05:46

Творожные слойки из лаваша: завтрак за 10 минут к утреннему кофе или чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные слойки из лаваша — это идеальный быстрый завтрак, который готовится за 10 минут и поражает своим нежным вкусом. Эти слойки хороши как горячими, так и холодными — они идеально подходят к утреннему кофе или чаю.

Рецепт: смешайте 250 г творога с 2 ст. л. сахара, ванилином и 1 яйцом до однородной консистенции. Разрежьте тонкий лаваш на квадраты, на каждый выложите творожную начинку, сверните рулетиками. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 200°C 10–15 минут до золотистого цвета.

Вкус получается восхитительным: хрустящие слои лаваша контрастируют с нежной творожной начинкой, которая приобретает кремовую текстуру. Приготовьте эти творожные слойки — и вы получите вкусный и сытный завтрак без лишних хлопот! Рецепт легко дополнить изюмом, курагой или корицей.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные драники с корицей: готовим без причуд — простой и быстрый рецепт.

Читайте также
Для вкусной зимы: клюква на зиму с сахаром — рецепт проще некуда
Семья и жизнь
Для вкусной зимы: клюква на зиму с сахаром — рецепт проще некуда
Заготовка на десять баллов: брусника на зиму в пряном сиропе
Семья и жизнь
Заготовка на десять баллов: брусника на зиму в пряном сиропе
Если лень печь шарлотку. Творожно-яблочное суфле — просто, вкусно и необычно
Общество
Если лень печь шарлотку. Творожно-яблочное суфле — просто, вкусно и необычно
Налистники с творогом и изюмом по-белорусски. Нежные сливочные блинчики — тают во рту! Беспроигрышный рецепт
Общество
Налистники с творогом и изюмом по-белорусски. Нежные сливочные блинчики — тают во рту! Беспроигрышный рецепт
Трубочки из лаваша с сырной начинкой: простой рецепт и доступные ингредиенты
Общество
Трубочки из лаваша с сырной начинкой: простой рецепт и доступные ингредиенты
рецепты
творог
лаваш
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Северная Корея показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Израиль разбомбил инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана
Сборная России «застряла» в Волгограде после матча с Ираном
Маринованная капуста быстрого приготовления: готова уже через сутки!
Синоптик рассказал, когда настанет пора менять резину на зимнюю
Иеромонах рассказал о чуде с иконой Матроны Московской в бою под Работино
Ким Чен Ын встретился с Дмитрием Медведевым в Пхеньяне
ВСУ за минувшие сутки потеряли около полутора тысячи солдат
Снегопады и морозы до −15, лето и +19: погода в РФ 13–19 октября
СК озвучил предварительную причину пожара в Сосновоборске
Покупку жилья за наличку могут запретить в России
Авиаракеты превратили опорник ВСУ в пепел: успехи ВС РФ к утру 11 октября
В РАН спрогнозировали, как отразится на школьниках четырехдневная неделя
Врач Трампа вынес вердикт по его здоровью
«Сквозь землю провалилась»: ужасающие новые версии исчезновения Усольцевых
В Совфеде назвали главные темы переговоров США и России
К чему снится ссора с подругой: неожиданные толкования снов
Синоптик рассказала, когда в Россию могут прийти «тропические» зимы
Составлен список российских теннисистов, ругающихся и психующих на корте
Украинские власти объявили Пушкина вне закона
Дальше
Самое популярное
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.