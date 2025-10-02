Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 07:28

Яблочные драники с корицей: готовим без причуд — простой и быстрый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочные драники с корицей станут любимым лакомством всей семьи. Их вкус оценят как дети, так и взрослые, а хозяйки полюбят рецепт за то, что он простой и быстрый. Готовим без причуд!

Для приготовления натрите на крупной терке 300 г яблок, предварительно очищенных от кожуры и сердцевины. Добавьте к яблочной массе 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 1–2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. молотой корицы и щепотку соли. Тщательно перемешайте тесто до однородности. Столовой ложкой выкладывайте массу на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривайте на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до появления румяной золотистой корочки.

Вкус готовых драников получается очень гармоничным: нежная и сочная яблочная основа с приятной кислинкой идеально сочетается со сладостью и согревающим ароматом корицы, а хрустящая корочка придает блюду завершенность. Подавайте драники со сметаной, медом или вареньем — это идеальный вариант к чашечке чая или на завтрак.

Ранее стало известно, как приготовить кремлевские сырники: не оседают при жарке, остаются пышными после остывания.

Дарья Иванова
Д. Иванова
