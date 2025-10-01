Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 07:46

Кремлевские сырники: не оседают при жарке, остаются пышными после остывания

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кремлевские сырники — это не просто завтрак, а кулинарный шедевр, который поражает своей нежностью и идеальной текстурой. Их особенность — внешний вид, который напоминает мини-башни.

Эти сырники не оседают при жарке, сохраняя форму башен, и остаются пышными даже после остывания. Этот рецепт требует немного больше усилий, но результат того стоит — вы получите самые нежные и высокие сырники в вашей жизни!

Рецепт: протрите 500 г творога через сито, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и ванилин. Замесите плотное тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте цилиндры высотой 4–5 см, обваляйте в муке и обжарьте на среднем огне в большом количестве сливочного масла по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки. Затем уменьшите огонь и доведите до готовности еще 3–4 минуты.

Вкус сырников получается божественным: хрустящая маслянистая корочка скрывает нежнейшую воздушную текстуру, которая тает во рту, а ванильно-творожный аромат дополняется легкой сладостью.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной шоколадный пирог с творогом: не нужно раскатывать — просто насыпьте слоями.

Читайте также
Какао-сырники с шоколадной серединкой — влюбится вся семья! Невероятная вкуснятина на завтрак
Общество
Какао-сырники с шоколадной серединкой — влюбится вся семья! Невероятная вкуснятина на завтрак
Классические сырники по советскому ГОСТу — вкус детства в каждом кусочке
Общество
Классические сырники по советскому ГОСТу — вкус детства в каждом кусочке
Превратила обычный батон в шедевр! Хрустящие гренки с творожной начинкой! Просто, вкусно и необычно
Общество
Превратила обычный батон в шедевр! Хрустящие гренки с творожной начинкой! Просто, вкусно и необычно
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Семья и жизнь
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Тыква творит волшебство: превращаем простую овсянку в деликатес
Общество
Тыква творит волшебство: превращаем простую овсянку в деликатес
сырники
рецепты
завтраки
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.