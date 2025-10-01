Кремлевские сырники: не оседают при жарке, остаются пышными после остывания

Кремлевские сырники: не оседают при жарке, остаются пышными после остывания

Кремлевские сырники — это не просто завтрак, а кулинарный шедевр, который поражает своей нежностью и идеальной текстурой. Их особенность — внешний вид, который напоминает мини-башни.

Эти сырники не оседают при жарке, сохраняя форму башен, и остаются пышными даже после остывания. Этот рецепт требует немного больше усилий, но результат того стоит — вы получите самые нежные и высокие сырники в вашей жизни!

Рецепт: протрите 500 г творога через сито, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и ванилин. Замесите плотное тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте цилиндры высотой 4–5 см, обваляйте в муке и обжарьте на среднем огне в большом количестве сливочного масла по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки. Затем уменьшите огонь и доведите до готовности еще 3–4 минуты.

Вкус сырников получается божественным: хрустящая маслянистая корочка скрывает нежнейшую воздушную текстуру, которая тает во рту, а ванильно-творожный аромат дополняется легкой сладостью.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной шоколадный пирог с творогом: не нужно раскатывать — просто насыпьте слоями.