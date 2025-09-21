Не нужно раскатывать — просто насыпьте слоями: шоколадный пирог с творогом

Шоколадный насыпной пирог с творогом — решение для тех, кто любит вкусные десерты без сложного приготовления. Его прелесть в том, что не нужно ничего раскатывать — просто насыпьте все компоненты слоями!

Рецепт: для основы смешайте 200 г муки, 100 г сахара, 100 г холодного сливочного масла и 2 ст. л. какао, разотрите в крошку. Половину этой крошки утрамбуйте в форму диаметром 22–24 см. Для творожного слоя взбейте 400 г творога с 1 яйцом, 100 г сахара и ванилином. Аккуратно распределите творожную массу по шоколадной основе. Сверху равномерно рассыпьте оставшуюся шоколадную крошку. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до легкой румяности. Дайте полностью остыть в форме.

Вкус этого пирога невероятно сбалансирован: рассыпчатая шоколадная крошка с маслянистыми нотками контрастирует с нежным творожным слоем, создавая гармонию сладости и легкой кислинки. Пирог получается умеренно сладким, с насыщенным шоколадным ароматом и тающей во рту текстурой. Это идеальный десерт к чаю, который готовится элементарно, но выглядит очень эффектно и исчезает со стола мгновенно.

