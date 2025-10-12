Стал известен возможный виновник массового ДТП на юго-востоке Москвы

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что виновником массовой аварии на улице Юных Ленинцев в Москве стал блогер Илья Царевский, на которого подписано в Instagram (деятельность в РФ запрещена) 215 тыс. человек. В публикации сказано, что молодой человек находился за рулем Mercedes.

Как пишет канал, машина блогера на высокой скорости въехала в автомобиль, который стоял на светофоре. В итоге, по данным телеканала, повреждения получили еще четыре транспортных средства.

По информации РЕН ТВ, ДТП произошло примерно в семь часов утра. Водитель пострадавшей машины пообщался с корреспондентом телеканала. По словам мужчины, блогер залез на капот автомобиля и начал вести съемку.

Он сейчас с друзьями где-то здесь. Я так понимаю, не отдает отчет в случившемся. Человек улыбался. После ДТП встал на машину, начал фотографироваться, — рассказал водитель.

