12 октября 2025 в 14:26

В Госдуме высказались о судьбе сдающихся в плен украинских бойцов

Чепа: Россия гарантирует жизнь украинским военнопленным

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Россия гарантирует жизнь украинским военным, которые готовы сложить оружие, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с Lenta.ru он напомнил, что ВСУ зачастую бьют по своим же при попытке сдаться в плен.

Мы гарантируем им жизнь. Гарантируем, что они встретятся со своими родственниками и близкими. <...> Они сбили самолет с военнопленными, которые готовились к обмену. Они постоянно расставляют заградотряды, которые стреляют в отступающих и сдающихся, — заключил депутат.

Депутат уточнил, что за последние три года свои части покинули более 250 тысяч солдат и офицеров ВСУ. Это количество постоянно растет, добавил Чепа.

Ранее стало известно, что с января 2022 года на Украине завели свыше 270 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части (СОЧ). Зафиксировано 218 282 случая СОЧ и 52 075 эпизодов дезертирства. Лишь 5% из них дошли до суда: более 13,6 тысячи дел об оставлении места службы и 696 — о дезертирстве.

