Биржа труда Нижнего Новгорода: подробная инструкция по поиску работы

Как найти работу в Нижнем Новгороде — вопрос, волнующий многих соискателей в одном из крупнейших городов России. Столичный статус региона в сфере торговли открывает широкие перспективы для специалистов различных направлений.

Жители города могут воспользоваться несколькими способами поиска вакансий. Основной вариант — обращение в Центр занятости населения, где специалисты помогут подобрать подходящее место работы и при необходимости зарегистрируют в качестве безработного. Альтернативой станут онлайн-порталы по трудоустройству и прямые обращения к работодателям.

На биржу труда могут встать граждане старше 16 лет, не являющиеся студентами очной формы обучения, пенсионерами по старости, индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Для регистрации понадобятся паспорт, документы о трудовой деятельности и образовании, а ранее работавшим — справка о среднем заработке за три месяца перед увольнением.

Зарегистрироваться можно не выходя из дома через портал «Работа России», авторизовавшись через учетную запись Госуслуг. Достаточно создать резюме, заполнить электронное заявление и выбрать удобный способ получения выплат — на карту или через почту.

В 2025 году размер пособия по безработице составляет от 1764 до 15044 рублей в первые три месяца и до 5880 рублей в последующие три. Стандартный срок выплат — до шести месяцев, для предпенсионеров — до двух лет.

Среди новшеств 2025 года — обязательное профилирование безработных и составление индивидуального плана содействия занятости на цифровой платформе. Предпенсионерам увеличили максимальный срок нахождения на учете до 36 месяцев.

Как найти работу в Нижнем Новгороде — ответ можно найти в торговле, здесь она особенно перспективна. Статус торговой столицы России создает высокий спрос на специалистов по логистике — более 260 вакансий, маркетологов — свыше 170 предложений, а также работников сферы продаж.

