Работа в Ростове: шпаргалка по регистрации на бирже труда

Как найти работу в Ростове-на-Дону: шпаргалка для желающих нормально трудоустроиться

Поиск работы требует времени и терпения, но с правильным подходом процесс становится эффективнее. Как найти работу в Ростове-на-Дону и получить государственную поддержку в период поиска — расскажем подробно.

Встать на учет в службу занятости могут граждане старше 16 лет, которые не работают и ищут подходящую вакансию. Право на регистрацию имеют как уволенные работники, так и те, кто впервые выходит на рынок труда. Исключение составляют студенты-очники, пенсионеры по старости, военнослужащие, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Необходимые документы

Для постановки на учет понадобятся: паспорт и заявление о содействии в поиске работы. Граждане с трудовым стажем дополнительно предоставляют трудовую книжку, документ об образовании и справку о среднем заработке за три месяца перед увольнением. Льготные категории должны подтвердить свой статус соответствующими документами.

Где искать вакансии в Ростове

Как найти работу в Ростове-на-Дону: обратиться в Центр занятости населения по адресу: ул. Красноармейская, 36/62, или через филиалы по районам города. Регистрация доступна онлайн через портал «Работа в России» (trudvsem.ru) с авторизацией через «Госуслуги». На платформе размещена база актуальных вакансий для самостоятельного поиска.

В 2025 году ростовские работодатели активно ищут менеджеров по продажам (9 тысяч вакансий), продавцов-консультантов и кассиров (8,5 тысячи), операторов кол-центров (5,2 тысячи). Стремительно вырос спрос на курьеров — в 2,9 раза с зарплатой до 87 тысяч рублей. Востребованы медики, повара, водители, бухгалтеры, кладовщики и администраторы.

Размеры и сроки пособий

В 2025 году максимальная выплата по безработице — 15 043,78 рубля первые три месяца, минимальная — 1764,05 рубля. При наличии трудового стажа от 26 недель пособие выплачивают до 6 месяцев, предпенсионерам — до 12 месяцев и дольше.

С текущего года граждане регистрируются по месту пребывания, а не только прописки. Разрешена подработка до 5 дней с сохранением выплат. Введен индивидуальный план содействия занятости для каждого обратившегося.

