09 октября 2025 в 16:08

В России предложили не отменять самозанятость для одной категории граждан

Союз бухгалтеров России: стоит оставить самозанятость для работающих с физлицами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России целесообразно сохранить самозанятость для граждан, работающих с физическими лицами, но запретить данный налоговый режим при сотрудничестве с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заявила глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук в интервью «Газете.Ru». Она отметила, что для решения проблемы неофициальных выплат заработной платы не требуется повышать налоговые ставки или вводить обязательные страховые взносы для всех категорий самозанятых.

Напрашивается логичное решение: сохранить режим самозанятости только для работы с физическими лицами, а для юридических лиц и ИП — запретить. Это оставит возможность легально работать мастерам маникюра, репетиторам, фитнес-тренерам, психологам и другим специалистам, чей труд напрямую оплачивается конечным клиентом, — сказала глава Союза бухгалтеров РФ.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в комментарии для NEWS.ru заявил, что рост налоговой нагрузки на самозанятых граждан может спровоцировать повышение цен на их услуги. Он подтвердил, что действующий режим налогообложения будет сохраняться до 2029 года.

