Как встать на биржу труда в Самаре: инструкция для потенциальных работников

Потеря работы — стрессовая ситуация, но государство готово поддержать граждан в трудный период. Как встать на биржу труда в Самаре и получить финансовую помощь — разбираемся в пошаговой инструкции.

Кто может обратиться на биржу труда

На учет в центр занятости вправе встать любой россиянин старше 16 лет, который не работает и активно ищет вакансию. Обратиться могут как уволенные сотрудники, так и те, кто впервые выходит на рынок труда. Не зарегистрируют в качестве безработных студентов очной формы обучения, пенсионеров, военнослужащих, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Для регистрации потребуются паспорт, документ об образовании и заявление. Если у вас есть трудовой стаж, дополнительно понадобится трудовая книжка и справка о среднем заработке за последние три месяца работы. Льготные категории граждан должны предоставить подтверждающие документы.

Где искать вакансии жителям Самары

Как встать на биржу труда в Самаре: можно посетить центр занятости по адресу регистрации лично или подать заявление онлайн через портал «Работа в России», авторизовавшись через «Госуслуги». На портале доступна база вакансий, куда можно откликаться самостоятельно.

Как получить пособие по безработице в Самаре: пошаговый гид Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В октябре 2025 года в Самарской области особенно востребованы швеи (рост спроса на 123%), механики (89%) и отделочники (82%). Среди высокооплачиваемых позиций — консультанты SAP HR, токари, технологи-конструкторы мебели и автомеханики с зарплатами от 100 до 165 тысяч рублей.

Размер и сроки выплат

В 2025 году максимальное пособие составляет 15 043,78 рубля в первые три месяца, минимальное — 1 764,05 рубля. Стандартный срок выплат — до 6 месяцев для граждан с трудовым стажем не менее 26 недель. Предпенсионеры получают пособие до 12 месяцев и более.

С 2025 года граждане могут регистрироваться не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Также разрешена подработка на срок до 5 рабочих дней с сохранением пособия.

