Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 10:30

Как получить пособие по безработице в Самаре: пошаговый гид

Как встать на биржу труда в Самаре: инструкция для потенциальных работников Как встать на биржу труда в Самаре: инструкция для потенциальных работников Фото: Shutterstock/FOTODOM

Потеря работы — стрессовая ситуация, но государство готово поддержать граждан в трудный период. Как встать на биржу труда в Самаре и получить финансовую помощь — разбираемся в пошаговой инструкции.

Кто может обратиться на биржу труда

На учет в центр занятости вправе встать любой россиянин старше 16 лет, который не работает и активно ищет вакансию. Обратиться могут как уволенные сотрудники, так и те, кто впервые выходит на рынок труда. Не зарегистрируют в качестве безработных студентов очной формы обучения, пенсионеров, военнослужащих, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Для регистрации потребуются паспорт, документ об образовании и заявление. Если у вас есть трудовой стаж, дополнительно понадобится трудовая книжка и справка о среднем заработке за последние три месяца работы. Льготные категории граждан должны предоставить подтверждающие документы.

Где искать вакансии жителям Самары

Как встать на биржу труда в Самаре: можно посетить центр занятости по адресу регистрации лично или подать заявление онлайн через портал «Работа в России», авторизовавшись через «Госуслуги». На портале доступна база вакансий, куда можно откликаться самостоятельно.

Как получить пособие по безработице в Самаре: пошаговый гид Как получить пособие по безработице в Самаре: пошаговый гид Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В октябре 2025 года в Самарской области особенно востребованы швеи (рост спроса на 123%), механики (89%) и отделочники (82%). Среди высокооплачиваемых позиций — консультанты SAP HR, токари, технологи-конструкторы мебели и автомеханики с зарплатами от 100 до 165 тысяч рублей.

Размер и сроки выплат

В 2025 году максимальное пособие составляет 15 043,78 рубля в первые три месяца, минимальное — 1 764,05 рубля. Стандартный срок выплат — до 6 месяцев для граждан с трудовым стажем не менее 26 недель. Предпенсионеры получают пособие до 12 месяцев и более.

С 2025 года граждане могут регистрироваться не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Также разрешена подработка на срок до 5 рабочих дней с сохранением пособия.

Ранее мы рассказывали, кого в России больше — соискателей или работодателей?

работа
вакансии
советы
Самара
биржа труда
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе
«Хорошо горит»: подполье сообщило об атаке на самолеты НАТО в Кривом Роге
Директор Барановской рассказал о состоянии ведущей после госпитализации
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.