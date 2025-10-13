Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:48

Экономист раскрыл новую мошенническую схему с лже-сотрудниками ФНС

Доцент Щербаченко: мошенники адаптировали уведомления о налогах для кражи данных

Телефонные мошенники адаптировали уведомления о налогах для кражи данных и кодов из СМС, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для этого злоумышленники используют ежегодную рассылку от Федеральной налоговой службы.

Граждане России стали получать фиктивные уведомления от имени ФНС с требованием уплатить налог до 1 декабря 2025 года, что сигнализирует о появлении новой массовой схемы мошенничества. Преступники используют эту тему в своих звонках, чтобы выманить у людей персональные данные и коды из СМС для входа на «Госуслуги» или в банковские приложения. Доступ к ним позволяет украсть деньги с ваших счетов, особенно если средства хранятся на карте, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что сотрудники ФНС никогда не станут звонить первыми. По словам доцента, для защиты от подобных мошеннических действий рекомендуется не поддаваться на давление, а также собственноручно проверить информацию в налоговых органах.

Ключевые признаки мошенничества с лже-сотрудниками ФНС: вам звонят первыми, требуют подтвердить данные, срочно пройти по ссылке или сообщить коды из СМС. Злоумышленники создают искусственную срочность, предлагают быстрое решение проблемы, которую вы сами не создавали. Что делать, если вам позвонили? Не паниковать и не поддаваться на давление. Не сообщать никакие данные и вежливо положить трубку. Следует перезвонить в официальную налоговую инспекцию, проверить свою налоговую задолженность только через официальный личный кабинет налогоплательщика или портал «Госуслуги», — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники разработали несколько схем, в которых заставляют россиян снять самозапрет на кредиты. Они звонят от имени налоговой службы и говорят потенциальной жертве о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории.

мошенники
ФНС
россияне
Госуслуги
