Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 16:42

Экономист раскрыл, что будет в случае отмены самозанятости

Экономист Шедько: самозанятые после отмены режима вернутся на договоры ГПХ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большинство самозанятых после отмены этого режима вернутся на договоры ГПХ с удержанием 13% НДФЛ, заявил юрист Юрий Шедько. По его словам, приведенным «Газетой.Ru», работодатели все равно не станут оформлять трудовые договоры, поскольку им это невыгодно.

Отмена самозанятости не устранила бы подмену трудовых отношений, а лишь изменила форму обхода — большинство компаний перешли бы на договоры ГПХ с удержанием 13% НДФЛ. Такое решение не привело бы к массовому оформлению трудовых договоров, так как работодателям это экономически невыгодно, а также не обеспечило бы автоматического начисления страховых взносов за физлиц без принятия соответствующего закона, — отметил Шедько.

Ранее омбудсмен в сфере цифровых финансовых технологий Анастасия Ускова заявила, что до официального завершения эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых ожидать его отмены не стоит. По мнению эксперта, предложение Совфеда говорит лишь о том, что он вырос из своих текущих рамок.

самозанятые
режимы
договоры
НДФЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев дал прогноз о войне после освобождения израильских заложников
В Хельсинки строят самый большой морг
Товарооборот России и Азербайджана вырос на 13,5%
В Россию вернули карту двухвековой давности, похищенную в годы ВОВ
Иосиф Пригожин рассказал о потере сознания на съемках
Экономист объяснила, почему ввели лимит на банковские карты
Живой вокал Веры Брежневой спровоцировал скандал в известной соцсети
Капитан «Урала» Бегич уехал из России
Еврокомиссия озвучила позицию по репарациям от Израиля за разрушения в Газе
Эксперт объяснила, кого коснется ограничение на количество банковских карт
Украина пошла на уступки Польше в одном вопросе
Аналитик предупредил Украину о возможной эвакуации городов
В Британии указали на раскол ЕС из-за «Северных потоков»
Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину: чего он добивается?
Гастроэнтеролог раскрыла, почему первая ложка еды всегда вкуснее
Общественные центры помощи открыли в шести регионах России
Садовод раскрыла, какие растения выдерживают первые заморозки
В Раде заявили о предсказуемости генералов ВСУ для России
«Есть договоренность»: депутат объяснил решение ЕС о репарациях от Израиля
В Госдуме предложили способ удешевить лекарства
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.