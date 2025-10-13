Экономист раскрыл, что будет в случае отмены самозанятости Экономист Шедько: самозанятые после отмены режима вернутся на договоры ГПХ

Большинство самозанятых после отмены этого режима вернутся на договоры ГПХ с удержанием 13% НДФЛ, заявил юрист Юрий Шедько. По его словам, приведенным «Газетой.Ru», работодатели все равно не станут оформлять трудовые договоры, поскольку им это невыгодно.

Отмена самозанятости не устранила бы подмену трудовых отношений, а лишь изменила форму обхода — большинство компаний перешли бы на договоры ГПХ с удержанием 13% НДФЛ. Такое решение не привело бы к массовому оформлению трудовых договоров, так как работодателям это экономически невыгодно, а также не обеспечило бы автоматического начисления страховых взносов за физлиц без принятия соответствующего закона, — отметил Шедько.

Ранее омбудсмен в сфере цифровых финансовых технологий Анастасия Ускова заявила, что до официального завершения эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых ожидать его отмены не стоит. По мнению эксперта, предложение Совфеда говорит лишь о том, что он вырос из своих текущих рамок.