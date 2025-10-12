Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 16:34

В Курской области перекрыли трассу из-за атак ВСУ

Хинштейн: движение на трассе Рыльск — Льгов ограничено из-за активизации ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Курской области ограничено движение на участке автомобильной дороги Рыльск — Льгов из-за активизации украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, трасса от Рыльска до села Ивановского находится под прицелом БПЛА ВСУ, которые с ночи на 12 октября предпринимают попытки атаковать движущийся транспорт.

В целях безопасности оперативным штабом региона на этом отрезке трассы принято решение ограничить движение автомобилей, — написал глава региона.

Также он отметил, что временно запрещен выезд на трассу из населенного пункта Степановка. Хинштейн призвал местных жителей воздержаться от передвижения по опасным участкам и подчеркнул, что ограничения носят временный характер.

До этого губернатор Курской области рассказал, что украинские военнослужащие нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. Он уточнил, что 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы.

