04 октября 2025 в 13:58

Парнокопытный «петербуржец» выскочил на скоростную трассу и попал на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баран перекрыл движение на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге утром 4 октября, пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. Животное появилось на проезжей части, из-за чего водителям пришлось снижать скорость.

По словам свидетелей, на табло на трассе загорелось предупреждение о животном на дороге. Машины двигались медленно, пытаясь не напугать барана и оттеснить его с проезжей части.

Сотрудники службы безопасности и дорожный инспектор сопроводили животное до Богатырского проспекта. Дальнейшая судьба барана неизвестна.

Ранее в Москве спасатели освободили кошку, которая четыре дня просидела в стене дома на улице Куусинена. Жильцы услышали мяуканье и вызвали помощь. Животное нашли на глубине 36 метров в вентиляционной шахте, но вытащить оттуда не смогли. В итоге спасатели пробили три отверстия в стене и достали кошку через квартиру на первом этаже.

До этого в Москве спасли двух котят, которые забрались под капот автомобиля Kia на Рублевском шоссе. Женщина, заметив животных, не смогла самостоятельно достать их и обратилась к спасателям. Одного котенка забрал пожарный, а другой остался у владелицы иномарки.

