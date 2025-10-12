ВСУ могут набрать в новую армию парней 16-18 лет

ВСУ могут набрать в новую армию парней 16-18 лет Офицер Ярославский: руководству ВСУ предложено набрать подростков

Руководящему составу ВСУ передан план-предложение привлечь в новую армию подростков в возрасте 16–18 лет, сообщил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ офицер Денис Ярославский. В беседе с агентством УНИАН он подчеркнул, что обучение там будет проводиться пять лет.

Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных, — сказал он.

Ранее появилась информация, что нарушителей дисциплины, дезертиров и неугодных Вооруженным силам Украины офицеров будут отправлять в штрафные роты. Они формируются в Сумской области из-за нехватки штурмовых групп на этом направлении.

Также появилась информация, что украинское командование срочно пополняет штурмовые подразделения на Сумском направлении мобилизованными новобранцами. После значительных потерь проводится доукомплектование штурмовых групп 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка, ведущих боевые действия в этом районе.

Тем временем стало известно, что группа истощенных солдат ВСУ, брошенных командованием без еды и воды в Харьковской области, связалась с российскими военными, чтобы сдаться в плен. Украинское руководство отказало бойцам в поставках провизии.