11 октября 2025 в 14:33

«Нет слов»: Хинштейн сообщил об убийстве ВСУ водителя грузовика

Украинский дрон убил водителя грузовика в деревне Бирюковке Курской области

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины ударили беспилотным летательным аппаратом по грузовику в деревне Бирюковке Большесолдатского района Курской области, которым управлял 58-летний водитель, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. В результате атаки мужчина скончался. Глава региона принес соболезнования родственникам погибшего.

Сегодня ВСУ с помощью дрона атаковали грузовик в деревне Бирюковке Большесолдатского района. К большому горю, в результате удара на месте погиб 58-летний водитель автомобиля. Самые искренние соболезнования родным. Нет слов, которые могли бы унять эту боль, — говорится в сообщении.

Хинштейн подчеркнул, что «враг жесток и беспощаден». Он призвал жителей региона не возвращаться в приграничные районы, пока там не станет безопасно.

Ранее украинские войска ударили беспилотником по автомобилю, в котором ехала семейная пара из Курской области. Россияне двигались по трассе Рыльск — Дурово. Как уточнил Хинштейн, в результате супруги получили травмы.

