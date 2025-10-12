Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 16:34

Россиянка потеряла кисть при ударе дрона ВСУ по машине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ атаковали движущийся автомобиль на трассе Хомутовка–Калиновка Хомутовского района, в результате чего травмы получили два человека, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Они доставлены в медицинские учреждения Брянской области.

В результате удара у 70-летней женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой кисти. У 51-летнего мужчины осколочное ранение правого плеча, — сказано в публикации.

Ранее при атаке пострадали еще три человека. У 15-летнего парня диагностировали минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. У 57-летней женщины — осколочные ранения. В тяжелом состоянии находится 47-летний мужчина.

До этого в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, удары пришлись на Белгородский район и Шебекинский округ. Одного мужчину с баротравмой пришлось госпитализировать, еще двое пострадали при атаке на их автомобиль и обратились за медицинской помощью.

ВСУ
атаки ВСУ
Курская область
Александр Хинштейн
