Врачи борются за жизнь попавшего под удар ВСУ россиянина Хинштейн: три человека пострадали при атаке ВСУ на Беловский район

Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Беловский район Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Травмы получили мужчина, женщина и подросток.

У 15-летнего парня минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. У 57-летней женщины осколочные ранения. Ранен 47-летний мужчина: он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, наши врачи борются за его жизнь, — рассказал Хинштейн.

Немногим ранее FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово. В результате погиб мирный житель. Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали торговый центр в Донецке «Сигма» при помощи БПЛА «Лютый». В результате здание оказалось полностью уничтожено, никто не пострадал.

Ранее в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, удары пришлись на Белгородский район и Шебекинский округ. Одного мужчину с баротравмой пришлось госпитализировать, еще двое пострадали при атаке на их автомобиль и обратились за медицинской помощью.