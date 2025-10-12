Раскрыто, какими дронами ВСУ уничтожили ТЦ в Донецке ТАСС: ВСУ применили БПЛА «Лютый» при атаке на торговый центр в Донецке

Вооруженные силы Украины атаковали торговый центр в Донецке «Сигма» при помощи БПЛА «Лютый», сообщили в оперативных службах. Пожар в здании произошел ночью 12 октября. В результате оно оказалось полностью уничтожено.

Предварительно, ВСУ использовали БПЛА «Лютый», — сообщили там.

Ранее в Сети появилось видео, как выглядит ТЦ после удара ВСУ и последующего пожара. На опубликованных кадрах — обугленные конструкции здания и сохранившаяся вывеска с названием комплекса. Торговый центр «Сигма» является одним из самых больших магазинов Донецка. Никто в результате атаки не пострадал.

До этого в Минобороны России рассказали, что силы ПВО за ночь сбили 32 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Смоленской областями. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских БПЛА самолетного типа: по 15 БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей и два — над территорией Смоленской области.

Тем временем губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово. По его словам, в результате погиб мирный житель.