Горящая фура перекрыла трассу и устроила 12-километровую пробку Пробка длиной в 12 километров образовалась на трассе М-5 из-за горящей фуры

Движение автомобильного транспорта по федеральной трассе М-5 «Урал» перекрыто из-за горящего грузовика, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, речь идет об участке между Усть-Катавом и Юрюзанью в Челябинской области. Там образовалась пробка протяженностью в 12 километров.

Как уточнил канал, сотрудники Госавтоинспекции ввели на заблокированном участке реверсивное движение. Автомобилистов отправляют в объезд через Катав-Ивановск. При этом сам водитель горящей фуры вовремя покинул салон, он не пострадал.

Ранее в Тольятти автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 23-летний мужчина, наехал на бетонные блоки. От удара машина загорелась. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры 2006 и 2009 годов рождения.

До этого в столичном районе Ховрино автомобиль загорелся перед съездом на МКАД. На место прибыли экстренные службы. Очевидцам также удалось заснять произошедшее на камеру. В ролике видно, что огонь охватил переднюю часть транспортного средства.