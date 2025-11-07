В российском городе снегопад и гололед парализовали движение транспорта Движение автобусов в Хабаровске парализовано из-за снегопада и гололеда

Движение автобусов в Хабаровске парализовано из-за снегопада и гололеда, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Из-за скользких дорог транспорт не может двигаться в гору.

Трудности в движении транспорта наблюдаются в центре города, в частности, на улице Волочаевской. Помимо автобусов, с проблемами столкнулись и большегрузы. Так, один из самосвалов из-за гололеда съехал с дороги, его пытаются вытащить с помощью крана.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что зима может начаться в Москве и Московской области уже на следующей неделе, 11–12 ноября. Он предупредил о возможном начале снегопадов и снижении температур до минусовых значений.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что снег наблюдается на 75–80% территории России. По его словам, при этом в центре европейской части страны снежный покров в течение этой недели не ляжет.

Главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов ранее рассказал, что предстоящая зима в городе ожидается холоднее, чем предыдущая, но в целом близкой к климатической норме. Специалист указал, что уверенность в данном прогнозе составляет около 70%.