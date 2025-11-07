Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:12

В российском городе снегопад и гололед парализовали движение транспорта

Движение автобусов в Хабаровске парализовано из-за снегопада и гололеда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение автобусов в Хабаровске парализовано из-за снегопада и гололеда, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Из-за скользких дорог транспорт не может двигаться в гору.

Трудности в движении транспорта наблюдаются в центре города, в частности, на улице Волочаевской. Помимо автобусов, с проблемами столкнулись и большегрузы. Так, один из самосвалов из-за гололеда съехал с дороги, его пытаются вытащить с помощью крана.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что зима может начаться в Москве и Московской области уже на следующей неделе, 11–12 ноября. Он предупредил о возможном начале снегопадов и снижении температур до минусовых значений.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что снег наблюдается на 75–80% территории России. По его словам, при этом в центре европейской части страны снежный покров в течение этой недели не ляжет.

Главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов ранее рассказал, что предстоящая зима в городе ожидается холоднее, чем предыдущая, но в целом близкой к климатической норме. Специалист указал, что уверенность в данном прогнозе составляет около 70%.

Россия
Хабаровск
снегопады
пробки
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сибири откроют вычислительный центр для ИИ
Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет»
Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100
Журналистка отчитала выругавшегося политика в прямом эфире
Стало известно, с кем встречался Новак перед смертью
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.