В аэропорту Иркутска самолет пробил крылом микроавтобус

Самолет турецкой авиакомпании Zafer air задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска при выруливании на взлетную полосу, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Самолет выполнял рейс в Шанхай.

Вылет рейса отменен, — уточнили в ведомстве.

У автобуса было пробито лобовое стекло, в момент столкновения салон был пуст. На борту самолета типа Gulfstream в момент столкновения находилось шесть пассажиров и четыре члена экипажа — никто не пострадал. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов.

Ранее стало известно, что более 110 единиц багажа не загрузили на рейс BJ804 из Монастира во Внуково. Инцидент произошел при подготовке воздушного судна к вылету из тунисского города. Сбой произошел на этапе погрузочных работ. Авиакомпания заверила пассажиров, что постарается вернуть их чемоданы как можно быстрей.

Перед этим «без штанов» в российском аэропорту остался американский певец Джейсон Деруло. Он прилетел во Внуково из Стамбула и выяснил, что его багаж и чемоданы членов его команды исчезли.