26 сентября 2025 в 09:21

Поп-звезду из США оставили во Внуково «без штанов»

Mash: певец Джейсон Деруло остался без багажа после прилета в Москву

Джейсон Деруло Джейсон Деруло Фото: Carlos Pessuto, Carlos Pessuto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский певец Джейсон Деруло и его команда остались без багажа после перелета из Стамбула во Внуково, передает Telegram-канал Mash. Полтора часа поп-звезда и его сопровождение дожидались своих чемоданов у ленты, но те так и не нашлись. Певцу пришлось оформлять заявление об утрате багажа.

После этого Деруло с командой уехали в отель The Ritz-Carlton на Тверской. Певца заселили в президентский люкс, доступный только по специальному бронированию. Параллельно с ним в отеле находилась делегация президента Армении Никола Пашиняна, поэтому у входа в отель дежурил кортеж охраны и лимузин.

Переговоры о проведении концерта в Москве с Деруло велись полтора месяца. Певец обрел популярность, спев вместе с американской звездой рэпа Снуп Доггом сингл Wiggle. Он также известен хитами Take You Dancing, Get Ugly, Talk Dirty и Swalla, которые спел вместе с Ники Минаж и Ти Долла.

Ранее сообщалось, что ради выступлений в Москве и Санкт-Петербурге Деруло потратил на перелет в Россию 30 часов. Вместе с ним в страну прибыла команда из 35 человек из разных стран. СМИ подсчитали, что за концерты артист получит около $1 млн (83 млн рублей).

