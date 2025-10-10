Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

В белорусской кухне, такой же душевной и простой, как и сама природа этой страны, есть блюда, которые не встретишь в ресторанах, но которые составляют главную гастрономическую радость местных жителей. Одно из них — смажанка, своеобразный белорусский стрит-фуд, который был невероятно популярен еще в советские времена. Это не пицца и не пирог, а нечто особенное — открытая дрожжевая лепешка с самой разной начинкой, которую выпекали в печах и продавали на каждом углу. Самая любимая и сытная версия — с картошкой и сыром. Эта простая, но до безумия вкусная выпечка с хрустящим низом, нежным тестом и рассыпчатой картофельной начинкой с тянущимся сыром способна согреть и подарить чувство глубокого уюта в любой, даже самый промозглый день.

Для теста возьмите: 500 г муки, 1 стакан теплого молока, 1 яйцо, 7 г сухих дрожжей, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 4 ст.л. растительного масла. Для начинки подготовьте: 4-5 отварных картофелин, 200 г твердого сыра, 1 луковицу, 50 г сливочного масла, соль, перец по вкусу.

Сначала приготовьте дрожжевое тесто. В теплом молоке растворите сахар и дрожжи, дайте постоять 10 минут. Добавьте яйцо, соль, масло и постепенно введите муку. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте в тепле на 1-1.5 часа, пока оно не увеличится вдвое. Для начинки разомните отварной картофель в пюре, добавьте пассерованный на сливочном масле лук, соль и перец. Тертый сыр пока отложите. Подошедшее тесто обомните и разделите на 4-6 частей. Каждую часть раскатайте в овальную или круглую лепешку толщиной около 1 см. Выложите лепешки на противень, застеленный пергаментом. Сверху распределите картофельную начинку, не доходя до краев 1.5-2 см. Посыпьте обильно тертым сыром. Дайте постоять 15 минут для расстойки. Выпекайте смажанки в разогретой до 180-190°C духовке 20-25 минут до румяного цвета теста и расплавленного сыра. Подавайте горячими.

