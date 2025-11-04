Вкуснейший «Кордон блю» из курицы. Никакой возни и хлопот — не придётся отбивать и панировать. Все очень просто

Вкуснейший «Кордон блю» из курицы. Никакой возни и хлопот — не придётся отбивать и панировать. Все очень просто

Устали от сложных рецептов? Этот «Кордон блю» станет вашим спасением! Никакой возни с отбиванием, начинкой и панировкой — просто нарезаем курицу, сыр и ветчину, собираем как конструктор и обжариваем до золотистости. Всего 15 минут на одной сковороде — и у вас на столе сочная курочка с расплавленной сырной начинкой и хрустящей корочкой. Ресторанный ужин посреди недели? Теперь это реально!

Вам понадобится 2 куриные грудки, 100 г ветчины, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. муки, 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло. Куриные грудки нарежьте поперек на пласты толщиной 1,5-2 см. Каждый кусочек посолите, поперчите. На половину кусочков выложите ломтики ветчины и сыра, накройте оставшимися кусочками курицы. Обваляйте каждый «сэндвич» в муке, затем во взбитых яйцах, затем в сухарях. Обжаривайте на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны под крышкой. Подавайте сразу, пока сыр тянется!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.