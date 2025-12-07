От вареного картофеля устала! Делаю картофельные ребрышки по-деревенски: пикантные, ароматные, с дымком

Если надоела пресность обычного отварного картофеля и хочется подать этот универсальный овощ так, чтобы от блюда невозможно было оторваться, обратите внимание на картофельные ребрышки. Этот способ нарезки и запекания картофеля родом из деревенской кухни, где ценились простые, но очень вкусные рецепты. Картофелины, нарезанные особым способом, не до конца разделенные, а похожие на гармошку или гребень, обильно смазываются ароматными специями и маслом. В духовке они раскрываются, их края становятся невероятно хрустящими и золотистыми, а серединка остается нежной и рассыпчатой, впитывая все запахи чеснока, трав и легкого «дымка» паприки.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 крупных картофелин (удлиненной формы), 4-5 ст. л. оливкового или подсолнечного масла, 1 ч. л. копченой паприки, 1 ч. л. сушеного чеснока, 1/2 ч. л. сушеного розмарина или прованских трав, соль, черный перец по вкусу, свежая зелень для подачи. Картофель тщательно вымойте щеткой. Положите каждую картофелину между двумя деревянными палочками для еды (или черенками ложек) — это предотвратит прорезание до конца. Сделайте поперечные надрезы вдоль картофелины с шагом 3–4 мм, не прорезая донизу. Смешайте масло со всеми специями и солью. Щедро обмажьте каждую картофелину этой смесью, стараясь попасть маслом в разрезы. Выложите ребрышки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 45–55 минут (в зависимости от размера), пока картофель не станет мягким внутри, а края ломтиков не подрумянятся и не станут хрустящими. В середине запекания можно полить картофель соком, выделившимся на противень. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью. Идеально сочетается со сметаной или чесночным соусом.

