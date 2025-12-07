ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 19:30

От вареного картофеля устала! Делаю картофельные ребрышки по-деревенски: пикантные, ароматные, с дымком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если надоела пресность обычного отварного картофеля и хочется подать этот универсальный овощ так, чтобы от блюда невозможно было оторваться, обратите внимание на картофельные ребрышки. Этот способ нарезки и запекания картофеля родом из деревенской кухни, где ценились простые, но очень вкусные рецепты. Картофелины, нарезанные особым способом, не до конца разделенные, а похожие на гармошку или гребень, обильно смазываются ароматными специями и маслом. В духовке они раскрываются, их края становятся невероятно хрустящими и золотистыми, а серединка остается нежной и рассыпчатой, впитывая все запахи чеснока, трав и легкого «дымка» паприки.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 крупных картофелин (удлиненной формы), 4-5 ст. л. оливкового или подсолнечного масла, 1 ч. л. копченой паприки, 1 ч. л. сушеного чеснока, 1/2 ч. л. сушеного розмарина или прованских трав, соль, черный перец по вкусу, свежая зелень для подачи. Картофель тщательно вымойте щеткой. Положите каждую картофелину между двумя деревянными палочками для еды (или черенками ложек) — это предотвратит прорезание до конца. Сделайте поперечные надрезы вдоль картофелины с шагом 3–4 мм, не прорезая донизу. Смешайте масло со всеми специями и солью. Щедро обмажьте каждую картофелину этой смесью, стараясь попасть маслом в разрезы. Выложите ребрышки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 45–55 минут (в зависимости от размера), пока картофель не станет мягким внутри, а края ломтиков не подрумянятся и не станут хрустящими. В середине запекания можно полить картофель соком, выделившимся на противень. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью. Идеально сочетается со сметаной или чесночным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Картошке в мундире — прощай! Запекаю картофельные дольки с чесноком и паприкой: хрустящие, как картофель фри, и вкусные
Общество
Картошке в мундире — прощай! Запекаю картофельные дольки с чесноком и паприкой: хрустящие, как картофель фри, и вкусные
Чупа-чупсы из крабовых палочек на праздничный стол: скинули все в блендер, измельчили — и готово
Общество
Чупа-чупсы из крабовых палочек на праздничный стол: скинули все в блендер, измельчили — и готово
От оливье устала. Делаю закусочный торт «Темный рыцарь» с грибами и картофельными коржам — нежно и очень вкусно
Общество
От оливье устала. Делаю закусочный торт «Темный рыцарь» с грибами и картофельными коржам — нежно и очень вкусно
Гречку и картошку больше не готовлю! Гарнир из моркови: проще и полезнее
Семья и жизнь
Гречку и картошку больше не готовлю! Гарнир из моркови: проще и полезнее
картофель
рецепты
гарниры
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Священник развеял суеверия о связи душ и могил усопших
Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.