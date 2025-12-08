ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 07:00

Простой салат, который всегда выручает на праздниках: 4 ингредиента и пару минут — гости точно попросят добавки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Иногда к новогодним хлопотам так много дел, что на сложные блюда просто не остается сил. В такие моменты помогает быстрый и питательный салат из самых доступных продуктов. Он выглядит ярко, собирается за считанные минуты и отлично дополняет любой праздничный стол.

Понадобятся: морская капуста (1 упаковка), кукуруза (1 банка), яйца (2 шт.), крабовые палочки (1 упаковка), майонез и соль по вкусу.

Сначала отвариваем яйца, охлаждаем и режем кубиками. Крабовые палочки измельчаем, а капусту слегка отжимаем, если она слишком сочная. В глубокой тарелке соединяем яйца, кукурузу, морскую капусту и крабовые палочки. Добавляем майонез, подсаливаем и аккуратно перемешиваем. Можно разложить порционно или оставить в одном большом салатнике. Получается легкое, вкусное и полезное блюдо, которое спасает, даже когда гости уже на пороге. Приятного аппетита!

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте классику! Готовим «Медвежью шубку» с необычным акцентом
Семья и жизнь
Забудьте классику! Готовим «Медвежью шубку» с необычным акцентом
Салат «Шапка Мономаха» с чесночной пропиткой: нежнятина из продуктов, которые всегда есть дома
Общество
Салат «Шапка Мономаха» с чесночной пропиткой: нежнятина из продуктов, которые всегда есть дома
Стакан манки, яблоко и 15 минут времени — все что нужно для этих лепешек: готовлю к завтраку
Общество
Стакан манки, яблоко и 15 минут времени — все что нужно для этих лепешек: готовлю к завтраку
Завтрак с яйцом и творогом в лаваше: вкуснейший конвертик с пользой за 10 минут
Общество
Завтрак с яйцом и творогом в лаваше: вкуснейший конвертик с пользой за 10 минут
Засекаем 7 минут для лучшего завтрака — эта намазка готовится быстро и работает лучше будильника для семьи
Общество
Засекаем 7 минут для лучшего завтрака — эта намазка готовится быстро и работает лучше будильника для семьи
салаты
рецепты
еда
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
Простой салат, который всегда выручает на праздниках: 4 ингредиента и пару минут — гости точно попросят добавки Иногда к новогодним хлопотам так много дел, что на сложные блюда просто не остается сил. В такие моменты помогает быстрый и питательный салат из самых доступных продуктов. Он выглядит ярко, собирается за считанные минуты и отлично дополняет любой праздничный стол.
морская капуста — 1 упаковка;
консервированная кукуруза — 1 банка;
яйца — 2 шт.;
крабовые палочки — 1 упаковка;
майонез, соль по вкусу.
>
Крабовые палочки измельчаем, а капусту слегка отжимаем, если она слишком сочная.
В глубокой тарелке соединяем яйца, кукурузу, морскую капусту и крабовые палочки.
Добавляем майонез, подсаливаем и аккуратно перемешиваем.
Можно разложить порционно или оставить в одном большом салатнике. Получается легкое, вкусное и полезное блюдо, которое спасает, даже когда гости уже на пороге.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об участии Ермака в коррупционной схеме с деньгами для школ
Держащие триколор в освобожденном Ровном бойцы ВС России попали на видео
Терапевт предупредила женщин о неочевидной опасности зимой
Домрачева раскрыла, почему стала диетологом
Признания наемников ВСУ и кризис с ракетами: новости СВО к утру 8 декабря
Готовьте как шеф: редкий способ подачи икры в тарталетках, о котором молчат
Российские штурмовики заставили бойцов ВСУ сбежать с поля боя
В Германии предложили искоренить все улицы с советскими названиями
«Каждый второй ребенок хочет уехать из России»: Мизулина о блокировках РКН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 декабря: инфографика
В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
Свыше 60 беспилотников атаковали регионы России за ночь
Над Ленобластью сбили несколько БПЛА
Кабмин одобрил отмену испытательного срока для женщин с детьми до трех лет
В Волгограде открыли ПВР после падения обломков БПЛА на дома
Офтальмолог раскрыла, полезна ли на самом деле черника для глаз
В российском регионе сбили четыре БПЛА
«Должна остаться покупателю»: Буланова высказала мнение о «деле Долиной»
SHOT сообщил о взрывах в двух городах России
Не блины, а кружева! Пузырчатые и тонкие — готовятся всего 5 минут
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.