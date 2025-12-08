Простой салат, который всегда выручает на праздниках: 4 ингредиента и пару минут — гости точно попросят добавки

Иногда к новогодним хлопотам так много дел, что на сложные блюда просто не остается сил. В такие моменты помогает быстрый и питательный салат из самых доступных продуктов. Он выглядит ярко, собирается за считанные минуты и отлично дополняет любой праздничный стол.

Понадобятся: морская капуста (1 упаковка), кукуруза (1 банка), яйца (2 шт.), крабовые палочки (1 упаковка), майонез и соль по вкусу.

Сначала отвариваем яйца, охлаждаем и режем кубиками. Крабовые палочки измельчаем, а капусту слегка отжимаем, если она слишком сочная. В глубокой тарелке соединяем яйца, кукурузу, морскую капусту и крабовые палочки. Добавляем майонез, подсаливаем и аккуратно перемешиваем. Можно разложить порционно или оставить в одном большом салатнике. Получается легкое, вкусное и полезное блюдо, которое спасает, даже когда гости уже на пороге. Приятного аппетита!

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!