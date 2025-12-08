Засекаем 7 минут для лучшего завтрака — эта намазка готовится быстро и работает лучше будильника для семьи

Главный секрет этой намазки, превращающий ее из обычной смеси в изысканный крем, кроется в двух простых, но важных деталях: использовании мелкой терки и правильном сочетании соуса. Добавление же сушеного чеснока или свежей зелени придает составу ту самую многослойность, которая не надоедает и заставляет снова и снова намазывать этот волшебный крем на новый ломтик хлеба.

2 крутых яйца очищаю и натираю на мелкой терке. 2 плавленых сырка (150–180 г) также натираю на мелкой терке. Соединяю яйца и сыр в миске, добавляю 2–3 ст. л. сметаны или майонеза (можно их смесь). Тщательно перемешиваю вилкой до получения однородной кремовой массы. По вкусу добавляю соль (помня, что сыр уже соленый), черный перец и щепотку сушеного чеснока для пикантности. При желании вмешиваю мелко рубленную свежую зелень. Готовую намазку толстым слоем наношу на свежий или поджаренный хлеб.

