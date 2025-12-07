ТИЭФ'25
Долой магазинные паштеты! Мой домашний печеночный торт «Бархатная ночь» — нежнее и благороднее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Магазинные паштеты часто грешат излишней жирностью, однообразной консистенцией и искусственными добавками, которые лишь имитируют настоящий вкус. Если вы цените нежность, благородную текстуру и чистый, насыщенный вкус, этот домашний печеночный торт станет вашим кулинарным откровением. Его главный секрет — тончайшие, почти воздушные блинчики из печени, прослоенные ароматным сливочно-луковым кремом. Это блюдо настолько элегантно и изысканно, что с легкостью украсит даже самый торжественный стол, затмив собой покупные закуски. Оно доказывает, что из простой печени можно создать настоящий деликатес, который оценят даже те, кто обычно не жалует субпродукты.

Для приготовления вам понадобится: 600 г говяжьей или куриной печени, 2 яйца, 1 крупная луковица, 100 мл молока, 5 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Для крема: 3 крупные луковицы, 2 моркови, 250 г майонеза или сметаны, зелень, соль. Печень, лук, яйца и молоко измельчите в блендере до однородности. Добавьте муку, соль, перец, перемешайте. Жарьте тонкие блинчики на среднем огне с двух сторон. Для крема лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости и золотистого цвета, остудите. Смешайте овощи с майонезом и зеленью. Каждый блинчик смажьте кремом, сложите торт. Дайте настояться в холодильнике минимум 4 часа. Перед подачей украсьте зеленью, гранатовыми зернами или ягодами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

