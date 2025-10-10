Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Цветет на протяжении 5 месяцев, не требует укрытия на зиму: не куст, а сказка

Лапчатка кустарниковая является настоящей находкой для сада благодаря своему беспрецедентно длительному цветению, которое продолжается с июня до самых заморозков, украшая участок яркими цветами на протяжении 5 месяцев.

Растение обладает феноменальной выносливостью: оно морозостойко, не требует укрытия на зиму, засухоустойчиво и прекрасно себя чувствует даже на бедных почвах. Густая ажурная листва и россыпь цветов, которые бывают белыми, желтыми, оранжевыми, розовыми и красными, позволяют использовать лапчатку в любых ландшафтных композициях — от живых изгородей и бордюров до альпинариев.

Неприхотливость в уходе, устойчивость к болезням и способность расти на одном месте до 30 лет делают этот кустарник идеальным выбором для тех, кто хочет получить максимум красоты при минимуме забот. Посадите лапчатку — и вы получите выносливое растение, которое будет десятилетиями радовать вас своим ярким и долгим цветением. Не куст, а сказка!

Ранее был назван цветок для городских клумб и дачных участков: посеял в октябре — наслаждаешься все лето.

