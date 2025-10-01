Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 04:46

Цветок для городских клумб и дачных участков: посеял в октябре — наслаждаешься все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эшшольция калифорнийская — идеальный цветок для городских клумб и дачных участков. Посеял в октябре — и наслаждаешься все лето ее яркими чашечками всех оттенков желтого, оранжевого, розового и красного.

Эшшольция не требует ухода: она не болеет, не интересует вредителей и цветет с июня до заморозков, закрываясь на ночь и в пасмурную погоду. Ее ажурная сизая листва и нежные цветы-бабочки создают эффект дикого луга, который прекрасно смотрится под окнами городских домов и в саду. Этот цветок не нужно поливать, подкармливать или пропалывать — он растет сам по себе, даря радость и яркие краски все лето.

В октябре просто рассыпьте семена на солнечном участке, немного присыпьте землей или песком (можно даже не поливать — осенние дожди сделают все сами), и весной вы получите дружные всходы.

Ранее был назван многолетник, который при осенней посадке гарантированно переживает даже самые суровые российские зимы.

