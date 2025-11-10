Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 15:01

Этот цветок создаст в саду иллюзию фиолетового водопада с мая по сентябрь: устойчив к болезням

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сцевола способна все лето создавать в вашем саду иллюзию фиолетового водопада. Ее главное преимущество — уникальные веерообразные цветки, которые сплошным ковром покрывают свисающие побеги, не теряя декоративности с мая по сентябрь.

Этот цветок хорош своей феноменальной устойчивостью к жаре и дождю — даже в самый знойный день ее нежные соцветия выглядят свежими и упругими. Дачники обожают сцеволу за способность быстро наращивать пышную зеленую массу и непрерывное цветение без удаления увядших соцветий.

Она идеальна для подвесных кашпо и балконных ящиков, где образует шаровидные кустики диаметром до 50 см, усыпанные сотнями маленьких «вееров». При этом растение удивительно неприхотливо — довольствуется умеренным поливом, не требует частых подкормок и устойчиво к болезням.

Ранее был назван цветок, который создаст солнечный ковер и на песке, и на камнях: чем беднее земля, тем пышнее цветение.

Читайте также
Это красавчик держится бодрячком и зимой, и осенью: обалденный многолетник выдержит -35 и превратит сад в сказку
Общество
Это красавчик держится бодрячком и зимой, и осенью: обалденный многолетник выдержит -35 и превратит сад в сказку
Роскошь без забот с июня до заморозков: посадите на солнечном месте, получите куст с чудо-цветами
Общество
Роскошь без забот с июня до заморозков: посадите на солнечном месте, получите куст с чудо-цветами
Цветет «взахлеб», покрываясь яркими фонариками: этот цветок не знает конкурентов в саду
Общество
Цветет «взахлеб», покрываясь яркими фонариками: этот цветок не знает конкурентов в саду
Укрытие растений: топ-советы для Подмосковья, Ленобласти и Урала
Семья и жизнь
Укрытие растений: топ-советы для Подмосковья, Ленобласти и Урала
Белоснежное облако через 30 дней после посева: цветок — мечта занятых дачников
Общество
Белоснежное облако через 30 дней после посева: цветок — мечта занятых дачников
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Операторы связи будут исполнять одно новое поручение ФСБ
Лукашенко раскрыл секрет о российском «Орешнике» в Белоруссии
Девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены после связывания колготками
10 оттенков спокойствия: как цвет влияет на атмосферу дома
Булыкин дал ценный совет изменившему известному блогеру футболисту «Динамо»
Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег
Диетолог назвала главную пользу фейхоа
Российского пенсионера насмерть забили на улице
Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить
Врач назвал продукты, которые чаще всего провоцируют аллергию
Суд согласился выпустить Саркози на свободу
Психолог ответил, чем грозит недовольство работой
В ФТС раскрыли, кто потеснил Африку в топе торговых партнеров России
Нутрициолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть борщ
Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет
«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной
Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»
Речь Гитлера прервала памятную церемонию
Шойгу назвал решение палестино-израильского конфликта
Футболист «Динамо» выдрал девушке волосы и выгнал из дома
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.