Этот цветок создаст в саду иллюзию фиолетового водопада с мая по сентябрь: устойчив к болезням

Сцевола способна все лето создавать в вашем саду иллюзию фиолетового водопада. Ее главное преимущество — уникальные веерообразные цветки, которые сплошным ковром покрывают свисающие побеги, не теряя декоративности с мая по сентябрь.

Этот цветок хорош своей феноменальной устойчивостью к жаре и дождю — даже в самый знойный день ее нежные соцветия выглядят свежими и упругими. Дачники обожают сцеволу за способность быстро наращивать пышную зеленую массу и непрерывное цветение без удаления увядших соцветий.

Она идеальна для подвесных кашпо и балконных ящиков, где образует шаровидные кустики диаметром до 50 см, усыпанные сотнями маленьких «вееров». При этом растение удивительно неприхотливо — довольствуется умеренным поливом, не требует частых подкормок и устойчиво к болезням.

