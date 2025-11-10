Роскошь без забот с июня до заморозков: посадите на солнечном месте, получите куст с чудо-цветами

Гибискус сирийский — это настоящая звезда летнего сада, способная заворожить любого своими огромными цветами-граммофонами диаметром до 12 см, которые распускаются с июля до самых заморозков. Посадите на солнечном месте куст с чудо-цветами!

Его главное преимущество — экзотическая внешность в сочетании с удивительной для южного растения морозостойкостью, позволяющей выращивать его даже в регионах с холодными зимами. Этот кустарник хорош своим разнообразием: современные сорта предлагают богатейшую палитру от снежно-белых и нежно-розовых до пурпурных и фиолетовых оттенков, включая махровые формы, напоминающие розы. Дачники его обожают за продолжительное цветение, во время которого каждый цветок живет всего сутки, но ежедневно раскрываются новые бутоны, создавая эффект непрерывного фейерверка. Роскошь без забот!

При правильной посадке на солнечном месте с хорошо дренированной почвой и легком укрытии на зиму в первые годы гибискус становится настоящим долгожителем сада, с каждым сезоном наращивая пышную крону и увеличивая количество цветов.

